Demi-finales des play-off de TDW1 : "Pour aller en finale, Braine devra afficher la même détermination que Namur"

Dernier fait en date, la première manche des quarts de finale des play-off à Waregem mercredi dernier. Cela n’aurait dû être qu’une simple formalité pour une équipe qui a performé sur la scène européenne et qui a infligé sa seule défaite de la saison au champion de Belgique en titre. C’est ce qu’on pensait, mais ce ne fut pas le cas, loin de là (62-73). "Les filles ont livré une prestation totalement inacceptable à Waregem", pestait d’ailleurs leur coach.

Les Brainoises donnent l’impression en cette fin de saison de jouer à la carte en se contentant de faire le job. Cela sera-t-il suffisant pour décrocher un ticket pour la finale des play-off ? Pas certain. L’obstacle nommé Namur en demi-finale n’est certes pas insurmontable, mais est loin aussi d’être un oiseau pour le chat. "C’est une équipe qui ne nous convient pas et nous pose d’énormes difficultés, prévient Frédéric Dusart. Namur nous a déjà battus une fois cette saison et on a gagné contre eux péniblement alors que Wilson ne jouait pas. Pour moi, c’est du 50/50 et cela se jouera à deux ou trois possessions de différence. Sur papier, Namur n’a rien à nous envier."

"Je ne ressens pas d’excitation du côté de mes joueuses"

Un faux départ lors de la première manche de ce vendredi soir (20 h 30) en terre namuroise pourrait se payer cash. Certes, Braine recevra ensuite les Namuroises dans son antre ce dimanche (15 h) pour la manche retour et recevra à nouveau pour la belle éventuelle mardi. Mais l’avantage du terrain sera-t-il suffisant ? "La clé sera le niveau de motivation et de détermination qu’on aura face à Namur", prévient le stratège français qui précise: "Je ne ressens pas de pression ou d’excitation du côté de mes joueuses pour le moment et je ne sais pas si c’est inquiétant ou pas."

Les Brainoises n’ont aucune raison de snober leur adversaire du jour. Dès lors, on peut imaginer qu’elles débuteront la rencontre de manière sérieuse. C’est à espérer pour les supporters qui verraient d’un mauvais œil une fin de saison prématurée.