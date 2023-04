D3A ACFF: Fortement déforcé, Braine doit malgré tout faire le job

Peu à l’aise en déplacement depuis l’entame du championnat (9 points sur 42 !), le RCSB devra faire la différence à domicile. "Notre calendrier sur le papier est favorable (NDLR: Ath, à Gosselies et Jodoigne) mais que ce soit contre les petites ou les grandes équipes, notre problème est récurrent: on joue bien et on se donne à fond mais notre quota occasions/buts n’est pas celui espéré. Cela dit, on doit faire le job car il nous faut au moins six points pour être sauvé, peu importe l’adversaire."

À l’aller, Braine n’avait pas su marquer contre Ath (0-0). "On avait de nouveau eu un paquet d’occasions et on aurait pu finalement être battu. C’est peut-être mieux de rencontrer un adversaire qui n’est pas démobilisé mais qui n’a plus grand-chose à jouer. On connaît leur système de jeu, leurs forces et leurs faiblesses, et on va travailler là-dessus."

Le noyau: Chalon, Mwaso, Schallon, Lella, Deglas, Absil, Aragon, Willaert, Campitelli, Wallaert, Duga, Roman (?), Derwa, Ladrière (?), Kumba, Baras, Diallo.