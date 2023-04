D3A ACFF: En déplacement à Tamines, Jodoigne doit aborder la dernière ligne droite avec confiance

Après un dernier week-end de repos et un match amical remporté 5-0 contre la P2 de Waremme, Jodoigne est prêt à aborder la dernière ligne droite avec des déplacements à Tamines et Braine entrecoupés de la visite de Monceau à la Cabouse. Trois matches pour sauver sa saison. "Le groupe vien t de réaliser son meilleur entraînement depuis que je suis au club et c’est très positif, même si j’aurais aimé qu e ce soit à chaque fois comme ça , remarque Steve Dessart. Le président est aussi revenu dans le vestiaire pour rappeler l’importance de l’enjeu en cette fin de saison, pour le club et toutes les personnes qui y travaillent. Avant Gosselies, le discours du président avait porté ses fruits et espérons qu’il en soit de même cette fois-ci. Les joueurs me semblent en tout cas bien conscients de l’importance de l’enjeu et ceux qui ne l’étaient pas le sont maintenant."