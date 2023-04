D2 ACFF: Rebecq a déjà acté dix prolongations

Si Rebecq a, entre-temps, enregistré le départ de William Piret vers le voisin de la RUTB, c’est en interne que les premiers efforts ont été consentis par le directeur sportif, Christian Torfs, qui avant de jeter son dévolu sur des potentiels renforts, a d’abord souhaité assurer une certaine continuité dans la gestion du noyau actuel. "Nous avons pour habitude à Rebecq de d’abord nous concentrer sur notre noyau, faire le point avec chaque joueur de qui souhaite rester, ou non, que nous souhaitons garder ou non, et seulement ensuite aller voir ce qui se fait ailleurs en fonction des départs. Et si nous avons connu un début de championnat un peu compliqué, force est de constater que le groupe vit beaucoup mieux depuis janvier passé et démontre de très belles choses. Il est donc logique que nous souhaitions conserver la majeure de partie de notre noyau actuel, et c’est dans ce sens que nous travaillons activement. À ce stade, ce sont un peu plus d’une dizaine de joueurs du groupe qui ont déjà confirmé qu’ils resteraient au club, avec une mention spéciale à tous nos jeunes du noyau qui, sans exception, ont tous souhaité prolonger l’aventure à Rebecq, et continuer à grandir au sein de notre club. Cet élément pouvant peut-être paraître anodin, est finalement très important, car cela démontre que nos jeunes se sentent bien au club, que même s’ils ont parfois moins de temps de jeu, ils savent qu’ils bénéficient d’un encadrement optimal pour grandir et, surtout, et j’insiste, que nos valeurs qui font de nous un club familial permettent à nos jeunes d’avoir envie de rester."

Parmi ces joueurs ayant déjà prolongé leur bail au stade du Gobard, nous citerons le capitaine Camargo, les deux éléments les plus prolifiques de la saison en cours, Depotbecker et Lufimbu, mais aussi Contino, Vervondel, Devel, Mpumbulula, De Greef, Clinckart et Shango, alors que d’autres prolongations sont attendues pour le début de la semaine prochaine.

Les arrivées en attente

Dans le sens des arrivées, le club et son directeur sportif Christian Torfs préfèrent rester discrets. "Nous avons, à ce jour, bien avancé avec certains joueurs, et conclu des accords. Mais étant donné qu’il reste plusieurs rencontres à disputer avant le terme des championnats, et certains d’entre eux ont encore des objectifs et des échéances avec leur club respectif, et pour le bien de tout le monde, il est parfois préférable d’attendre un peu avant d’annoncer des arrivées. Dans le contexte que l’on connaît aujourd’hui, avec la nouvelle réforme sur les rémunérations, il est important de bien cibler les renforts que l’on souhaite attirer, et pour le faire dans la sérénité, rien de tel que la discrétion. Rebecq s’est toujours montré ambitieux, et ce sera encore le cas pour la saison prochaine."