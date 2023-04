Les filles de Bruxelles Capitale/Brabant Wallon (BCBW), coachées par Niels Kingma, en l’absence de Lucille Lambert, et Hélène Pierre, se sont imposées lors de cette troisième manche. "Nous avons gagné 3-2 contre Liège et le Hainaut, 3-0 face à Namur et le Luxembourg. Nous terminons avec dix points, le même score que Liège mais avec une victoire en plus, indique Frédéric Schmitt, qui coordonne les sélections provinciales du BCBW. Toutes les rencontres ont été disputées, le niveau était intéressant si l’on excepte l’un ou l’autre match contre une équipe plus faible."

Les garçons, coachés par Laora Delfosse et Jonathan Lecouturier se sont classés troisièmes. "Ils ont perdu contre le Hainaut et Namur, nous avons gagné contre Liège et le Luxembourg. Que ce soit chez les filles ou chez les garçons, nous avons fait de meilleurs résultats qu’en début de saison. Les deux sélections se sont améliorées."

Pour préparer ces inter-provinces, trois entraînements sont organisés avant chacune des compétitions. "Ce sont des entraînements de sélection. Les joueurs ou joueuses appelés ne sont pas toujours les mêmes. Cela varie en fonction des disponibilités, des blessures éventuelles, de l’évolution des jeunes. Les jeunes ont apprécié cette compétition, de pouvoir jouer au volley-ball durant chaque fois toute une journée", signale encore Frédéric Schmitt.

Un classement général est réalisé à l’issue des trois journées inter-provinciales. "Nous terminons troisièmes, chez les filles comme chez les garçons."

Il est maintenant temps de penser à la saison prochaine. "Jonathan Lecouturier a annoncé qu’il ne va pas continuer. Nous avons lancé un appel à candidature pour devenir coach des équipes provinciales. Sept entraîneurs se sont montrés intéressés. Trois personnes étaient en plus intéressées, elles posaient des questions sur le fonctionnement. Nous n’avons jamais eu autant de candidatures", soulignait encore Frédéric Schmitt.