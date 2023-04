Du côté du Brabant wallon, la Nivelloise Blanche Flémal, après un hiver à enchaîner les entraînements (gravel, home-trainer et musculation), avait noté le rendez-vous à son agenda. "Il était temps de remonter sur mon VTT et de tester la forme actuelle. L’occasion également de ressortir le van et de revoir les copains dans cette ambiance de course."

Inscrite sur le parcours des 75 kilomètres, Blanche Flémal, qui défend aussi régulièrement les intérêts du cyclisme féminin, a eu le plaisir de prendre le départ dans un box 100% féminin. "C’est une grande nouveauté sur toutes les manches du BAMS cette année. Un plaisir de voir ce sport se démocratiser auprès de la gent féminine !"

De la sorte, on ne retrouve donc plus les filles mélangées aux garçons, avec trop souvent le problème que des filles peuvent suivre des lièvres masculins pour s’échapper dès le départ. Ou encore qu’une fille soit à l’avant du peloton tandis que son adversaire se retrouve bien plus loin, ce qui, l’air de rien, se chiffre déjà en minutes de retard après un kilomètre de course.

À Grand Halleux, vu la météo du mois de mars, le terrain était un véritable chantier. "De quoi se remettre tout de suite dans le bain… de boue. Je passe finalement la ligne d’arrivée en 5h01 pour 73 kilomètres réels et 1900 m D +."

Cela donne comme résultat une 471e place sur les 800 inscrits mais surtout, une cinquième place chez les élites dames. "L’entraînement paie et tout cela est de bon augure pour la suite."

Et quelle suite puisque Blanche Flémal, accompagnée de Philippe Moutteau, prendra part fin de semaine prochaine à un autre défi, bien plus costaud celui-là, avec le 300 kilomètres de la Race Across Paris le 21 avril avec un départ prévu à… 22 h 58 !