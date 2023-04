P3B: Face à Ophain B, les Clabecquois sont prêts à finir le job

Le hasard veut qu’il faudra battre Ophain pour décrocher les lauriers. "Je sais que leur coach fera tout pour nous mettre dans bâtons dans les roues et c’est de bonne guerre car on est une quille à abattre, mais on est toujours debout. Ce sera spécial pour notre staff qui a officié dans l’autre camp, mais on n’y pense pas trop d’autant que c’était avec la P2. Et puis, les joueurs n’ont rien à voir là-dedans et ils voudront gagner pour être champions."

Le champagne est au frais. "Il devrait y avoir de l’ambiance, pas autant qu’à Ittre, mais on espère avoir du monde pour fêter ça avec nos supporters car cela fait quelques années qu’ils attendent cette montée. Ce serait dommage de louper la dernière marche mais on va tout faire pour que ça n’arrive pas !"

Etterbeek dépendant de sa P1

Pour être champion, Etterbeek B doit battre Ittre et espérer une défaite de Clabecq. "On ne se fait pas trop d’illusions d’autant que notre adversaire est sur de belles voies et qu’il joue à domicile, mais on veut finir le travail entreprit depuis le début, prévient le T1, David Berghmans. En dehors de la défaite à Clabecq où l’on a eu pas mal d’occasions et avec une rouge restée en travers de la gorge, je n’ai rien à reprocher dans ce deuxième tour. On aura fait une belle saison avec trois éléments, dont un jeune titulaire en P1 depuis deux matches. Là, on a oublié les chiffres depuis longtemps et notre force est de prendre du plaisir."

Les Bruxellois seront dépendants du sort de leur équipe première. Si elle est battue ce week-end, qu’elle termine avant-dernière en P1 et/ou que le Léo est condamné en D3, sont sort sera celé et Etterbeek B ne pourra pas prendre part au tour final, cédant son ticket au sixième classé.

"Si c’est notre dernier match parce qu’on ne peut pas monter en P2, être champion serait au moins la cerise sur le gâteau pour l’ensemble des joueurs."