La trace d'Hez de retour ce 16/04/2023

Un classique parmi les classiques avec, par moments, des pointes à près de 2 000 participants. Bonne nouvelle pour les nostalgiques, après trois années d’interruption dues à la pandémie, La Trace d’Hez repart, dans une version plus légère, sans chrono ni départ groupé. C’est ce dimanche 16 avril, à Court-Saint-Étienne (rue Notre-Dame) que cela aura lieu avec ni plus ni moins que six parcours proposés: 15, 25, 35, 45 et 65 km.