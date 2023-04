La Brainoise Sarah Marc dans le team futur de la fédération

La nageuse brainoise (11 ans) est déjà proche du temps à réaliser lors de la saison 2023-2024 sur 400 m libre en bassin de 25 mètres. "J’ai nagé en 5'14''60. Le temps à réaliser est de 5'13''53", indique Sarah Marc.

Elle participait le week-end dernier à la compétition organisée par son club à la piscine de Braine-l’Alleud. "C’est gai de nager dans son club. Vendredi, je me suis qualifiée pour les finales du 50 m dos et 50 m crawl. J’ai participé à beaucoup de finale sur les trois jours de compétition."

Elle nageait dans la catégorie 11-12 ans, avec des jeunes filles un an plus âgées. Sarah Marc a réalisé de bon temps: 36''00 en 50 m dos, 31''72 en 50 m libre, 1'26''28 au 100 m papillon… Elle a les meilleures performances des filles nées en 2012 et devance même des adversaires de 2011 sur certaines courses, notamment le 50 m dos et le 100 m papillon. "Sarah est une chouette fille à entraîner, elle se donne toujours à fond. Elle est très attentive au conseil qu’on lui donne", indique son entraîneur, Antoine Renaux.

Et la jeune fille de préciser: "Je m’entraîne cinq fois par semaine. Le mardi et le samedi, c’est deux heures d’entraînement."

Victorieuse du Challenge des Étoiles

Elle a très vite été plongée dans la piscine. "J’ai débuté à trois ans. Je n’ai plus arrêté de nager depuis. J’habite Braine-l’Alleud depuis 2018. Mes parents m’ont inscrit à l’Aquabla pour voir si la natation me plaisait. J’ai débuté avec Laurie Pasteleurs, c’est elle qui m’a amenée à la compétition, cela s’est bien passé. J’ai gagné le Challenge des Étoiles."