P3D: quatre équipes en lice pour un ticket pour le tour final

Le dernier ticket se jouera donc entre trois formations. Mais pour Perwez B, la donne est simple: "Si on gagne, on est assuré de disputer ce tour final, remarque Didier Liroux (T1). Ce dernier match à Wavre-Limal ne me fait pas peur par rapport aux capacités de mon équipe car c’est surtout physiquement que ça va se jouer. Ça risque d’être dur après une heure de jeu mais il n’y a pas de secret vu le manque d’entraînement depuis janvier et si on ne va pas au tour final, les joueurs ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes."

Si Perwez ne gagne pas, Ronvau prendrait la main en cas de succès à Walhain. "On a disputé un amical contre Ophain qui s’est bien passé dans les chiffres (8-0), la manière et l’intensité, et la saison n’est pas encore finie dans la tête des joueurs, constate Jean Paul Dos Santos (T1). Ça ne dépend plus que de nous mais l’objectif est toujours présent et on devra mettre les qualités qu’il faut pour gagner dimanche car Walhain ne laissera pas filer l’affaire n’importe comment chez lui."

En s’imposant contre Mont-St-Guibert, Grez B devrait alors espérer que ni Perwez ni Ronvau ne s’imposent pour empocher le précieux sésame. "Notre adversaire est une équipe physique, peut-être la plus belle du championnat, analyse Nicolas Gilles (T1). On a malgré tout une opportunité, seulement si d’autres sont battus, mais on va tout faire pour terminer en beauté et on verra pour le tour final."

Rappelons que Beauvechain, qui a déjà clôturé son championnat, est toujours dans la course mais doit miser sur des défaites de Perwez et Ronvau tout en espérant que Grez ne gagne pas.