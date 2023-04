P3C: Pour Rixensart B, c'est objectif seconde place (en chocolat)

Assurés de terminer à la sixième place, les La Hulpois y seront à l’unique condition que leur équipe A se qualifie également pour son tour final de P2. "Il faudrait un concours de circonstances mais c’est effectivement toujours jouable. Nous allons surtout profiter de ce potentiel dernier match contre Polonia Limelette pour fêter ceux qui arrêtent et il y aura pas mal d’émotion", résume le T1 Arnaud Lambert.

Si La Hulpe B venait à ne pas pouvoir honorer sa qualification, le Stade Everois B, Polonia Limelette et Boitsfort B se disputeraient dès lors le dernier et précieux sésame.

Lorenzo Richiusa, le Raymond Poulidor du foot à 11

Et Rixensart B ? Auteurs d’une saison aboutie et pour le moins fantastique, les gars de Lorenzo Richiusa sont clairement les dindons de la farce. Dauphins du champion Woluwe, une victoire ce dimanche face à Saint-Josse B entérinerait cette seconde place et peut-être même le gain de la troisième tranche mais il n’y aura pas de cerise sur le gâteau sous forme de tour final.

"C’est bien sûr un peu triste car même si ce n’était pas l’objectif initial, l’appétit est venu en mangeant et on aurait bien aimé continuer à se battre pour une montée en P2. Depuis que j’entraîne des équipes de football à 11, je suis abonné aux secondes places et je vais finir par croire que je suis un peu un Raymond Poulidor. Sur le terrain en herbe, il faudra malgré tout battre Saint-Josse B pour terminer en beauté et bien fêter cette deuxième place", explique le coach rixensartois.

En déplacement à Saint-Michel B, les Vert et Blanc de Court-Saint-Étienne devront absolument l’emporter s’ils veulent conserver leur huitième place et ainsi boucler leur championnat dans la première moitié de tableau.

Un peu plus bas dans le classement, Ottignies (11e) et Walhain B (12e) auront des déplacements plutôt périlleux à négocier du côté du Stade Everois B et d’Auderghem B.

Huppaye B reçoit Bierges pour dernier duel 100% BW

L’affrontement 100% brabançon wallon entre Huppaye B (15) et Bierges (14) vaudra assurément le détour alors que la lanterne rouge incourtoise aura un avant-dernier devoir tout aussi aventureux à assumer à Schaerbeek B dimanche après-midi avant de terminer son championnat le dimanche suivant à la maison face à Boitsfort B.