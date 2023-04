Foot féminin: le bilan de la saison en troisième provinciale

C’est le flou, aussi, pour Mont-St-Guibert B qui a presque fait aussi bien que son podium l’an dernier. "Ixelles est passé devant nous en battant les Lion’s mais je pense qu’on peut être content de ce bon petit bilan, indique Stéphane Demiddeleer (T1). Je suis très satisfait de l’évolution des jeunes car quelques-unes ont vraiment intégré l’équipe, et l’ensemble du groupe a bien progressé. Pour la suite, c’est un gros point d’interrogation car les choses sont compliquées au club et j’ai très peu de chances de rester."

Saintes devrait disparaître

Après sa descente de P2, Saintes a terminé dernier en P3. "La courte défaite lors de la dernière journée contre Nivelles nous a mis un peu de baume au cœur mais pour le reste, ce fut une saison catastrophique car on a souvent dû jouer les matches à neuf, explique la joueuse, Stéphanie Eeckhout. Là, je pense que le foot à Saintes pour les filles c’est fini car la plupart des filles s’en vont à Enghien avec l’ancien coach, Roland Staessens. Quant à moi, j’ai 42 ans et après huit ans où j’ai tout donné pour le club, je n’ai plus envie de tout reprendre à zéro."

Bon à savoir

Braine et Villers bientôt prêts pour le top ?

Les Brainoises se classent cinquièmes. "Malgré la déception du dernier nul contre Ottignies qui nous coûte la quatrième place, l’idée était de terminer dans la colonne de gauche, c’est chose faite, et personne ne pensait qu’on prendrait 40 points, note Didier De Mesmaeker (T1). Avec Kenny (Rousseau, T2), le travail a porté ses fruits car les filles étaient heureuses de s’entraîner et de progresser. D’ici quelque temps, l’idée serait de monter en P2 et d’avoir une P3 formatrice pour les jeunes."

Villers a fait mieux pour sa deuxième saison. "On avait une victoire et quatre points l’année dernière et là on est sixième, remarque Patrick Boon (T1). Malgré un passage difficile en janvier, on a fait une belle petite saison avec de la présence aux entraînements et une bonne mentalité. On a des contacts pour renforcer le noyau et peut-être jouer le podium."

Tubize-Braine termine dans le ventre mou. "Le bilan est mitigé car on a fait une bonne saison en termes d’application, de présences et de plein de choses mises en place les premières années, mais c’est un gros"peut mieux faire"au niveau résultats car on a un peu pêché par jeunesse et manque d’expérience, résume Arslène Sahnoun (T1). Nos deux meilleures buteuses partent à Waterloo mais on va essayer de remplacer les partantes et de renforcer le noyau."

Ottignies a connu un parcours en dents de scie. "Ce fut un peu le même scénario que l’an passé: un début de saison à se chercher, du très bon jusqu’à la trêve et une reprise en janvier compliquée avec les examens et les vacances des universitaires, analyse Dominique Corbusy (T1). Du coup, et malgré le manque de cohésion, on est resté longtemps au contact des meilleures. Pour la saison prochaine, le ROS mise sur les jeunes U16 qui vont monter."

Exceptionnel pour Beauvechain

Pour Beauvechain, champion, ce fut "une saison exceptionnelle, résume Grégory Collée (T1). On l’a fait en groupe, pour le comité et pour les supporters qui nous ont soutenus quand c’était dur. Il y a eu des blessées à partir de décembre mais qui ont été remplacées par d’autres qualités. Les filles ont grandi en maturité et on termine avec la meilleure défense tout en ayant passé la barre des 100 goals marqués. On prépare la P2 avec trois filles évoluant plus haut qui devraient nous rejoindre."

Les nouvelles au rendez-vous

Nivelles B a décroché deux succès et deux partages pour sa première campagne. "On est franchement très contentes pour une saison dure au départ avec des filles n’ayant jamais joué, mais le groupe a vraiment progressé et on a vu une belle évolution dans les résultats, apprécie Marie-Jeanne Putterie (T1). Je continue avec cette équipe dont certaines joueuses iront déjà jouer plus haut."

Du côté de Wavre-Limal B, "il a fallu réajuster un peu les choses en cours de saison car les filles étaient demandeuses d’avoir plus de rigueur et de discipline, et on a fini sur une belle petite note, souligne le directeur technique, Christophe Dermiens, On reste dans le développement du foot féminin avec une dizaine de U16 qui vont monter et il y aura aussi plus de liens avec la P1."