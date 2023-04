1. Le titre

Avec un point d’avance sur Waterloo et Saintes qui se rencontrent, Auderghem a les cartes en mains pour décrocher le titre. Et on voit mal comment le titre pourrait échapper aux hommes de Fabio Magnoni qui vont jouer à domicile face à Nivelles, la lanterne rouge qui n’a gagné qu’un match cette saison et qui reste sur onze défaites de rang. On ne va pas dire que ce duel des extrêmes semble gagné d’avance pour les Bruxellois mais c’est tout comme. "Ce n’est pas moi qui l’ai mis au frigo mais il paraît que le champagne est au frais, raconte le coach qui reste très prudent. Je n’aime pas nous déclarer vainqueurs avant l’heure, même si on sait que sur papier, c’est un des matches les plus faciles de la saison qui nous attend. Mais restons sérieux, concentrés et surtout humbles. On doit aborder ce dernier match de championnat sans pression supplémentaire avec pour objectif de disputer le meilleur match possible."

En sachant qu’une semaine plus tard, Auderghem disputera la finale de la Coupe du Brabant devant Perwez. "Il nous reste deux matches à jouer à fond et ce n’est pas le moment de se relâcher."

Auderghem va pouvoir se situer en affrontant une équipe qui évoluera en P3 la saison prochaine puis une autre qui sera en nationale. "Ce sera effectivement deux matches différents et c’est gai d’avoir de l’enjeu pour terminer la saison. Je sens le groupe très concerné et la motivation est là", termine Fabio Magnoni qui n’a jamais été champion, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur. "Et pour la RU Auderghem, une montée en P1 serait aussi historique."

2. Le tour final

En partant du principe qu’Auderghem sera champion, le tour final connaît déjà trois de ses participants: Waterloo, Saintes et Ophain. Le quatrième larron sera La Hulpe ou Braine B, les Brainois partant avec les faveurs des pronostics puisqu’ils sont en tête de la troisième tranche et une victoire devant Stéphanois dimanche après-midi leur offrirait le précieux sésame.

Maintenant, un match nul, ou même une défaite, ne changerait rien à la donne si dans le même temps Waterloo ne bat pas Saintes. "Un match très important s’annonce, confirme Axel Smeets. Si on gagne, la cause sera entendue et il ne faut pas regarder ailleurs ce qui s’y passe. On a les cartes en mains mais les matches doivent être joués et il s’agira d’aborder cette rencontre sérieusement. Stéphanois n’a pas encore terminé sa saison, ils doivent rester dans le rythme, mais si nous ne sommes pas capables de finir le travail, on ne mérite pas de participer au tour final. Mardi soir, on disputait d’ailleurs un amical contre Waterloo Lion’s pour garder le rythme après un dernier week-end de repos."

3. La descente

Nivelles et le SC Jodoigne sont condamnés et évolueront en P3 la saison prochaine. Reste à évoquer le cas de Stéphanois qui est assuré de terminer à une 14e place synonyme de barrage contre le 14e classé de l’autre P2 (Brussels City ou Anneessens). Il est important de préciser que ce barrage n’aura lieu que s’il n’y a qu’un descendant brabançon de D3 en P1. Mais comme trois équipes de D3 sont en danger (Léo, Jodoigne et Braine), il pourrait y avoir deux descendants de D3 en P1, ce qui condamnerait automatiquement l’Excelsior. "Nous sommes dans l’attente de voir à quelle sauce nous serons mangés, raconte Rénald Pansaerts. Nous ne savons pas encore si nous aurons droit à un barrage mais la meilleure manière de s’y préparer et de maintenir le groupe en alerte est de disputer un bon match à Braine où nous nous rendrons pour la victoire. En sachant aussi qu’il faut bien gérer nos cartes jaunes qui seront d’actualité pour l’éventuel barrage. Comme j’ai quelques joueurs à deux cartes, il faut bien gérer ça."

Et si les trois clubs brabançons menacés en D3 venaient à descendre, un cas de figure peu probable mais qui existe, ce seraient les 13es classés des deux séries P2 qui se rencontreraient en barrage. Autant dire que Wavre-Limal (à Lasne-Ohain B) et Chastre (à Rixensart) seraient bien inspirés de l’emporter pour laisser derrière eux l’équipe B de Rebecq qui de toute façon n’inscrira pas d’équipe en P2 la saison prochaine. "Il reste de l’enjeu et nous ne sommes pas encore à l’abri, prévient Hassan Riani, le T1 de Chastre. Restons prudents car on ne sait jamais ce qui peut se passer en nationale. Ce ne sera pas facile à Rixensart où c’est la fin d’un cycle et ils voudront terminer sur une note positive."