P1: Une dernière journée presque pour du beurre!

En déplacement chez une équipe du BX Brussels très en forme depuis quelques semaines, les Perwéziens voudront surtout bien préparer la finale de la Coupe de Brabant programmée le dimanche 23 avril prochain contre Auderghem. "Ce sera un bon test car le BX Brussels tourne à plein régime ces derniers temps. Nous sommes sereins et allons donner du temps de jeu à ceux qui en manquent. Le groupe est au complet hormis Hervera Rey qui est incertain", prévient Fabian Bamps (T1).

Troisième du classement, la RULO accueillera le Stade Everois et aura à cœur de consolider sa troisième place voire de dépasser Kosova pour ainsi finir le championnat en beauté à la seconde position. "Le premier objectif sera d’effacer la dernière déroute de l’AFC Evere et ensuite de prester à un bon niveau et sans blessure pour bien préparer le tour final", relate Christophe Collaerts (T1).

Les Jaune et Bleu de Genappe devront, eux, se farcir un dernier gros morceau avec la réception d’un Sporting Bruxelles qu’ils pourraient retrouver au tour final. "C’est une possibilité et ce sera donc un très bon test face à une très belle formation qui n’est pas là par hasard. La coupure a permis de recharger les batteries et nous sommes maintenant focus sur la fin de saison et ce tour final", explique un Julien Darquenne (T1) qui sera privé des services de son attaquant Kévin Maistriaux (1/2).

Sixièmes, les Gréziens ne participeront pas au tour final. "Contre Etterbeek, les gars voudront surtout finir la saison en beauté et pour beaucoup, prendre congé du club avec une victoire. Les Bruxellois doivent absolument gagner pour espérer se sauver et ce sera une rencontre intéressante", note Sébastien Eggerickx (T2).

De son côté, la RUTB aimerait clôturer sa saison dans la première partie de tableau et devra donc prendre la mesure du Nseth Berchem. "Nous prenons ce match très au sérieux et allons jouer le coup à fond", raconte le T1 Taner Akkan.