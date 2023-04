Le tournoi du Crossing, "un des meilleurs d’Europe"

N’importe quel joueur, coach ou spectateur qui a assisté au tournoi en est ressorti avec la même conclusion, agréablement surpris par la qualité du plateau et une organisation sans faille qui proposait une 20 édition de haut niveau. Il suffisait de se tourner vers les responsables des jeunes du PSG venus ce week-end pour résumer à la perfection ce sentiment. "Ce tournoi est un des meilleurs d’Europe. On vient tous les ans car nous avons une très bonne relation avec tous les bénévoles et avec Thierry Forton qui organise ça de main de maître. Le plateau est relevé, les enfants prennent du plaisir, les parents sont contents de se déplacer jusqu’ici. Il y a une bonne ambiance, beaucoup de monde dans les tribunes et même pour nous en tant que coaches, quel que soit le résultat, c’est un véritable plaisir."

Parmi les fidèles du tournoi schaerbeekois, l’Ajax a une fois de plus séduit par la qualité du jeu proposé. "L’Ajax vient ici depuis plusieurs années. L’an dernier nous avions remporté le tournoi et les garçons étaient motivés à l’idée de remettre ça cette année", glissait le responsable de l’Ajax alors que la victoire filait dans les rangs du Paris FC en U8 le samedi et du RSCA en U9 le dimanche.

Aux côtés de ces grosses écuries européennes, on retrouvait plusieurs clubs bruxellois, comme le RWDM qui a tenté de faire bonne figure malgré la qualité des adversaires. "Nous sommes tombés dans une poule très relevée avec des équipes comme l’Atletico, Budapest ou Malines. Nous faisions office de Petit Poucet dans ce tournoi mais pour nos jeunes, l’essentiel était ailleurs. C’était un plaisir pour eux de participer à un tel tournoi et ils en sont sortis avec des étoiles plein les yeux", confie leur coach Najib. C’est certainement ça l’essentiel.