Jordan Henri, artisan de la bonne forme de Rebecq

Si l’ensemble de ces qualités ont mis du temps à pleinement s’exprimer, principalement lors du premier tour, à l’image de la première partie de saison en dents de scie de son équipe, depuis plusieurs semaines, Jordan Henri semble avoir retrouvé toutes ses sensations. Très en vue samedi soir face à Verlaine, que ce soit à la récupération ou comme fer de lance des phases offensives, le n° 11 a dominé l’entrejeu et remporté haut la main la bataille du milieu face à des Verlainois qu’il aura mis dans sa poche durant nonante minutes.

Un regain de forme constaté depuis plusieurs semaines qui fait du bien au jeu rebecquois, comme l’apprécie le principal intéressé. "Nous sommes dans une très bonne dynamique depuis plusieurs semaines, et cela fait du bien de sentir que le groupe preste mieux et que personnellement j’apporte ma pierre à l’édifice. On a connu un petit coup d’arrêt il y a dix jours face à Binche, dans un contexte particulier, et encore plus en ce qui me concerne puisque j’ai passé pratiquement une heure au goal, mais nous avons été capables de réagir directement en remettant les points sur les"i"face à Verlaine. Nous avons été sérieux, appliqués et nous n’avons rien laissé à nos adversaires. Le score de 3-0 est logique et mérité, et cela ne fait que confirmer notre forme et les qualités présentes au sein du groupe."

Un fameux regain de forme qui permet aujourd’hui à Rebecq de vivre une fin de saison sereine, tout en regardant devant lui avec la volonté de finir le plus haut possible, et ce à un moment charnière de la saison, où les joueurs et les clubs commencent à se mettre à table pour discuter et aborder la saison à venir. Une période qui ne semble pas vraiment inquiéter ou perturber le médian rebecquois. "Je suis quelqu’un sans pression, moi ! (rires). Moi je vis cette période au jour le jour, et ce qui doit venir viendra. Je me concentre sur ce qu’il se passe sur le terrain, et très peu sur les éléments des coulisses. Le plus important est de prendre du plaisir jusqu’à la dernière minute du dernier match et d’aller chercher la place la plus haute possible au classement. Pour le reste, je sais que cela arrivera en temps voulu. Je suis bien ici, je me suis fait une place dans ce groupe et les prestations suivent bien, c’est le plus important."