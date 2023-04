D2 ACFF: Ricci Lufimbu a trouvé une véritable famille

Meilleur buteur de son équipe, Ricci Lufimbu, arrivé sur la pointe des pieds en début de saison, s’est définitivement installé dans le onze de base de Dimitri Leurquin, mais a surtout trouvé sa place dans un club et un groupe qui lui correspondent bien. "Tout se passe vraiment bien pour moi depuis le début de saison. Mais pour être honnête, j’avais un peu de mal à m’en réjouir quand l’équipe se portait un peu moins bien, comme ce fut le cas lors du premier tour. Ici, depuis quelques semaines, on est dans le bon, on joue bien et surtout nous sommes parvenus à enfin trouver une certaine régularité. Du coup, ce contexte me permet de profiter encore plus de mon bel état de forme. Je suis super épanoui dans le club. C’est un cadre idéal, un club très familial, et quand tu es à l’aise en dehors du terrain, cela se ressent évidemment en match. Si je performe bien depuis le début de la saison, c’est sans hésiter grâce à tout ce qui gravite autour du groupe. Tout le monde est aux petits soins pour nous, et je pense que me donner autant comme je le fais lors de chaque rencontre est ma façon d’être reconnaissant de tout ce qui est fait pour nous."

Discipline, rigueur et travail physique à l’origine de ce retour en grâce

Alors qu’il se murmure avec insistance que l’attaquant sera toujours bel et bien rebecquois la saison prochaine, le second tour que son équipe livre en ce moment va, sans aucun doute, convaincre un grand nombre de joueurs de rester rebecquois selon Ricci Lufimbu. "On s’est vraiment bien repris depuis plusieurs semaines. On a pris une vraie claque avec le départ de Luigi Nasca et le message fort envoyé par la direction à ce moment-là. Nous avons été capables de nous dire que nous ne faisions pas bien les choses, et l’arrivée de Dimitri Leurquin à la tête du groupe a quelque peu remis les pendules à l’heure. Il a su remettre une discipline et une rigueur qui font qu’aujourd’hui on preste avec beaucoup plus de régularité. Il attend de nous que l’on donne notre vie sur le terrain, qu’on s’applique à faire ce qu’il demande et force est de constater que cela nous mène à des victoires. Ce genre de dynamique et l’enchaînement de résultats positifs créent un climat dans lequel, quand on est joueur, on a envie de rester le plus longtemps possible."