Avec le Brabant wallon, priorité à la sécurité

Grâce à leur soutien, des efforts particuliers sont développés au sein de la structure de Luc Mayné et Ludivine Henrion pour permettre aux jeunes cyclistes d’évoluer dans de meilleures conditions, à l’entraînement et en compétition.

Ainsi, trois éléments sont mis en avant pour favoriser la sécurité des coureuses. D’abord, leur visibilité, grâce à leur tenue de couleur jaune fluo qui leur permet d’être facilement repérées quelle que soit la météo. Par ailleurs, les Baloise WB Ladies sont équipées de casques ABUS de qualité. Plus aucun(e) cycliste ne peut, aujourd’hui, se passer de cette protection qui a prouvé à maintes reprises son efficacité lors de chutes. Enfin, des systèmes de communication à distance supplémentaires, sous forme d’oreillettes ont été importés. Ils servent à avertir les athlètes d’éventuels dangers pendant les compétitions UCI.

Pour rappel, plusieurs accidents de la route ont touché l’équipe Baloise WB Ladies. L’été dernier, quatre de nos juniores avaient été percutées par une voiture en France. En début d’année, c’est la Suédoise Nathalie Safsten qui avait subi le même sort en Espagne. Elle a débuté il y a deux semaines une longue revalidation après un coma artificiel de plusieurs jours. Enfin, Louise Jacquemin est sortie avec une grosse frayeur d’une collision avec une voiture il y a quelques jours, sur les routes belges.

Luc Mayné, Président des Baloise WB Ladies: "Nous sommes ravis que la Province nous prête attention pour développer la sécurité. Il s’agit d’un élément primordial dans le monde cycliste, d’autant plus après les multiples accidents qu’ont déjà subi nos coureuses à l’entraînement. Les oreillettes font l’objet d’un grand débat depuis plusieurs années, mais nous sommes convaincus qu’elles sont utiles en prévention de certains dangers. Nous l’avons récemment testé sur le Tour de Normandie et ce fut concluant. Cette collaboration n’empêchera pas les incidents de se produire mais nous mettons toutes les chances de notre côté pour en réduire le nombre."

Marc Bastin, député provincial en charge des Sports, se dit "particulièrement attentif aux projets qui me sont présentés et la Province du Brabant wallon accorde un intérêt tout particulier aux belles initiatives sportives ayant lieu sur son territoire. C’est ainsi qu’elle a voulu exprimer son soutien à l’équipe Baloise WB Ladies. Le subside qui lui a été octroyé témoigne de sa volonté de pourvoir, à chaque fois que cela est possible, au mieux-être des sportifs. Le cyclisme féminin est en pleine expansion en Wallonie et je m’en réjouis. Je suis convaincu que leur détermination et leur talent les mèneront vers un succès grandissant."