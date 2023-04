GENAPPE: Makadi Massengo A. 5, Ngabo Munyamaicnb I. 8, Zappulla N., Kanda-Boko B. 12 (1x3), Ilongo Basosabi C. 19, Kiraranganya A. 6, De Almeida M. 19 (1x3), Depetter F. 13 (3x3)

C’est sans Boussalaa et Kaminski que Genappe accueillat Ensival, mais surtout avec uniquement cinq joueurs présents pour démarrer le match. "En effet, confirme le coach Hoofd, jouer le vendredi soir peut être synonyme de complications pour les joueurs qui travaillent. Malgré cela on commence bien le match, mais le passage en zone des Ensivalois très tôt nous freine un peu. On se retrouve à 6 points derrière à la mi-temps. À la pause, on a le temps de remettre un plan de jeu en place qui nous permet de dérouler offensivement à la reprise. Nos shoots rentrent, notre défense se discipline, et au final, c’est une belle victoire à la clé", conclut satisfait le coach intérimaire.

Genappe n’inscrira pas moins de 56 points sur la deuxième mi-temps, pour remporter une victoire qui propulse l’équipe à la sixième place.