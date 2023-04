(25-20, 25-23, 18-25, 25-21)

GUIBERTIN: Renaud Dillien, Joachim Delie, Mathieu Renson, Arnaud Lambinon, Simon Ravet, Loïc Bernar, Mathieu Vander Vorst. Julien Plapp, Sam Hanon, Martin Delie.

Il n’y avait plus de véritable enjeu pour cette rencontre. "Jusqu’ici, nous n’avons été battus que par les deux premiers, Lint et Haacht. Nous voulons garder notre brevet d’invincibilité face aux autres adversaires et terminer notre bonne saison en beauté", soulignait Audry Frankart, le coach visité.

Les Guibertins avaient face à eux une excellente formation visiteuse au sein de laquelle évoluaient Lam Nguyen et François Meurisse, qui ont tous deux défendu les chances de l’équipe première de Guibertin lors de la saison 2017-2018.

On y retrouvait également Nicolas Wagener, passeur à Orp en nationale 1.

Les visités ont très bien démarré la rencontre, ils se sont détachés en fin de set. La deuxième manche fut très disputée. Sous l’impulsion de Loïc Bernar, les visités ont avancé à 15-11. François Meurisse a ramené les siens à 22 partout. Sam Hanon et Julien Plapp sont montés en double changement. Les visiteurs ont avancé à 22-23. Sam Hanon sest ensuite imposé au filet (23-23), les adversaires ont mansué leur action (24-23), Joachim Delie s’est élevé au block (25-23).

Guibertin a encore souffert au troisième set: "Nous étions bons en défense mais nous n’arrivions pas à mettre le point en contre-attaque. Au quatrième set, j’ai placé Sam Hanon. comme opposite, cela a payé. Nos centraux ont livré une grosse prestation", poursuivait Audry Frankart.

Guibertin clôture sa saison à domicile de la meilleure manière qui soit. Il reste maintenant un déplacement à Genk le 22 avril prochain.