Les données étaient claires pour les visités. Une victoire, même 3-2, leur suffisait pour éviter la dernière place des challenge play-off. Et les visités ont eu tout en mains pour gagner la rencontre !

Ils se sont en effet détachés après 12-11 au premier set, avec Gertjan Vande Velde au service. Ils ont conclu le set par un ace de Simon Van De Voorde. Tout baignait pour les visités au deuxième set au cours duquel ils avançaient à 20-17. Mais leur avance fondait toutefois très vite. Achel reprenait le dessus. Michiel Fransen manquait deux attaques permettant aux visités de revenir de 22-24 à 24 partout. Le même joueur se reprenait par la suite pour conclure le set par un ace (24-26).

On venait de vivre le tournant de la rencontre. Guibertin prenait à nouveau la mesure de son adversaire dans la troisième manche, avec toujours Gertjan Vanden Velde en évidence au service et une bonne séquence de Gil Hofmans et Niels Huysegoms au filet. Après le gain de ce troisième set, les visités peinaient à marquer le point. Achel ne réussira pas moins de sept blocks dans le quatrième set. Le tie-break se jouait sur un coup de dés qui tournait en faveur des visiteurs. Ces derniers avaient bien profité de l’irrégularité des Guibertins. Une irrégularité qui devient constante. "Cette rencontre résume notre deuxième tour au cours duquel nous avons manqué de stabilité. Lorsque nous jouons à notre niveau, on a dominé Achel et Waremme. C’était le cas ce vendredi aux 1er et 3e sets. Mais, chaque fois nous peinons à reprendre au même niveau après le gain d’un set", indiquait Wannes Rosiers, le T1 de l’équipe guibertine.

Guibertin n’a plus son sort en mains. Les Brabançons ont terminé les challenge play-off. Ils comptent 7 points. Achel (6 points) doit recevoir Waremme (5 points), samedi prochain. Guibertin terminera dernier si Waremme s’impose 2-3 à Achel. La saison serait alors terminée. Tout autre résultat permettra à Guibertin de jouer un barrage pour l’Europe.