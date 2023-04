CHASTRE: De Henau, Michiels, Houbrix, Bernard (70' Schmit), Goetynck, Duquenne, Verstraelen, Nkada, Delikus, Arcoly (65' Vantournhoudt), Sekelama (82' André).

Le but de Chastre par Verstraelen.

Les Chastroises ont pris une sacrée claque contre l’avant-dernier. Pourtant, après avoir encaissé au quart d’heure, l’équipe des XV Bonniers avait bien réagi en égalisant sur penalty. "On a été assez désorganisé pendant les vingt premières minutes mais quand on est revenu au score, on a eu un temps fort d’une dizaine de minutes où l’on était dans leur camp, explique le T1, Michaël Verstraelen. On a même un bon coup-franc mais sur le contre, elles font 1-2 sur une mésentente entre De Henau et Bernard. Par la suite, on prend encore le troisième et le quatrième avant la mi-temps puis la fatigue s’en est mêlée aussi et on a craqué de toutes parts alors que c’était déjà du bricolage avec toutes les absentes."

Le prochain match a déjà lieu ce mercredi à Mons. "On a un peu peur d’y aller car même si on va récupérer quelques joueuses, j’ai constaté samedi que le moral est bien dans les chaussettes. Mais on va essayer de remotiver les troupes afin de stopper l’hémorragie car on vient de prendre vingt goals en deux matches."