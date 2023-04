Gross succès pour l’Aqua Club Braine-l’Alleud

Le club de natation de Braine-l’Alleud, l’Aquabla, a été créé en 2019. Le club a véritablement pris son élan après la période Covid. Jusqu’ici, il n’avait pas encore eu l’occasion d’organiser une compétition si l’on excepte l’accueil des compétitions du district. "Une compétition, cela se prépare un an et demi à l’avance. Nous avons inscrit la compétition de ce week-end de Pâques dans le calendrier le 15 mai l’année dernière. On se doutait qu’il n’y aurait pas beaucoup de concurrence à cette date", indique Sébastien Massart, entraîneur du groupe de compétition au club.