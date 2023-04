Coupe du Brabant féminine: L’Union SG déroule après la pause à Jodoigne et s’offre le doublé

Il ne faut que quelques minutes aux Bruxelloises pour trouver l’ouverture sur cette accélération de Depature. Mais Jodoigne est bien dedans et parvient à égaliser via Marchal suite à un corner mal dégagé par la défense bruxelloise. Les Jodoignoises proposent de belles séquences mais il est temps de souffler et c’est alors qu’arrive le 2-1 via Nyckees qui s’y reprend à deux fois pour tromper Daise. "Je suis très fier de ce qu’on a proposé en première mi-temps avec des consignes appliquées à merveille, souligne le T1 de Jodoigne, Gilles Marko. Dommage, ce but juste avant de rentrer au vestiaire qui nous coupe les jambes. On a remobilisé les troupes mais on a vite senti que ce serait compliqué, surtout après le troisième but, car on n’arrivait plus à enchainer les courses physiquement."

L’Union appuie sur le champignon et après cet essai de Deswaef repoussé devant la ligne par Demeaux, Depature s’en va planter le troisième but via le poteau sur un contre. À 3-1, les joueuses de Marko s’écroulent. Schiro adresse un centre vers Deswaef (hors-jeu ?) sur le 4-1 puis prend Voets de vitesse pour planter le numéro cinq. Jodoigne ne profite pas d’un coup-franc de Demeaux ni d’une opportunité d’Haddioui pour réduire l’écart et après un envoi sur le piquet signé Mazouzi, Winska donne au score son allure définitive. "L’efficacité et les changements ont fait la différence, avance le coach, Thomas Otuszewski. La montée de Schiro nous a apporté plus de sérénité devant et c’est elle qui amène le deuxième but. On a pris le dessus dans la densité au milieu de terrain après le repos, et le quatrième but a coupé les pattes à l’adversaire."

Pour l’anecdote, Jodoigne a volontairement aligné une joueuse de champ au goal. "Nos deux gardiennes, Dewit et Vandenborn, n’ont pas démérité cette saison mais jouer haut n’est pas leur point fort. Or, on savait que l’Union allait procéder par de longs ballons au-dessus de notre défense avec un jeu direct. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas tenter un coup de poker avec une gardienne jouant très haut, et je pense qu’elle a fait son match. La défaite est logique mais ce 6-1 est très sévère."

Du côté de Jodoigne

Jodoigne grandira encore dans la défaite

La capitaine de Jodoigne restera la seule joueuse de son équipe à avoir marqué un but, cette saison, contre l’Union.

Morgane Marchal, quel est votre sentiment à l’issue de cette finale ?

C’est toujours une déception, bien entendu, car on joue une finale pour la gagner. Comme les fois précédentes, on a de nouveau été battues par cette équipe mais comme en championnat, ça s’est de nouveau joué sur des détails.

Jodoigne a bien contenu les attaques adverses en première période ?

On essayait de pratiquer notre jeu tout en contrant leur n° 8 (Depature) qui est la meilleure joueuse de P1 et qui nous fait toujours mal. Et on a plutôt bien tenu le coup jusqu’au 2-1 avant la pause.

Que s’est-il passé en deuxième mi-temps ?

On a commencé à jouer moins haut, notre gardienne aussi, et leurs longs ballons se sont directement payés cash. Je ne sais pas si c’est seulement physiquement mais on n’a pas su rester à notre niveau de la première mi-temps et on a craqué, même si le score final est quand même forcé.

Ce revers ne doit pas remettre en cause le travail effectué ?

Non. On savait qu’on n’était pas favori dans ce match. Cela aurait peut-être été un bel exploit si on avait gagné, mais cette défaite doit nous rendre encore plus fortes en vue de la prochaine saison. On ne se décourage pas et on va continuer à grandir