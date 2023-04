Un tableau de consolation, nouveauté du tournoi de Braine-l’Alleud

Le tournoi était ouvert aux joueurs classés de 2 à 12. "Nous n’avons pas les joueurs classés 1, la série la plus haute. C’est une question de capacité. Avec 389 joueurs et 581 rencontres, nous sommes proches de la capacité maximale dans la salle Gaston Reiff."

Trop de couleurs dans l’éclairage

Les dirigeants brainois ont néanmoins attiré du beau monde, des joueurs évoluant au niveau national à Nivelles, et à Bad 79 ainsi qu’une belle brochette de jeunes joueurs francophones.

"Nous avons mis les moyens pour récompenser les joueurs, pas seulement dans les catégories les plus hautes, aussi pour les joueurs des classements inférieurs."

Les dirigeants avaient dressé des tapis de l’Adeps sur plusieurs terrains de manière à améliorer le confort des joueurs. "Ces tapis sont très agréables à jouer. Le petit souci de la salle Gaston Reiff se situe au niveau de l’éclairage dans lequel il y a trop de couleurs. La visibilité pour le volant n’est pas optimale mais les joueurs s’en accommodent", poursuit Olivier de Nieuport.

Le troisième club francophone

Les membres du club étaient nombreux à s’être inscrits. "Nous avons 48 affiliés inscrits au tournoi. C’est une belle représentation. Nous avons cette saison enregistré un gros boum du nombre de nos affiliés, nous avons 260 membres, dont 80 à 90 jeunes joueurs. Nous sommes le troisième club francophone."

Le club aligne une équipe dans le top 12 messieurs en interclubs. "Nous sommes cinquièmes de notre poule. En mixtes, nous sommes en division 4. Les interclubs, ce n’est pas notre priorité. On est plus dans le convivial et dans la formation des jeunes", indique encore le président du club.