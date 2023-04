Rebecq n’alignera plus d’équipe en P2 la saison prochaine !

Alors qu’en milieu de semaine dernière nous vous présentions les projets et le coup de jeunesse qui était envisagé par la direction de la RUS Rebecquoise par la saison à venir pour son équipe de P2, ce vendredi soir, et à l’issue d’une assemblée générale, le club a finalement décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec sa deuxième équipe. Une décision regrettable et regrettée par le président Thierry Demolie, mais inévitable à en croire ce dernier. "En quelques jours nous avons vécu un véritable exode au sein de notre P2. Nous avions pris la peine de présenter, selon nous, un projet ambitieux et basé sur la jeunesse, dans lequel il n’y aurait pas d’argent, mais visiblement ce dernier élément a été décisif dans le choix de la plupart de nos joueurs actifs cette saison au sein de l’équipe. Dans la situation actuelle du club et les nouvelles normes en vigueur, nous sommes dans l’incapacité d’avoir deux équipes rémunérées. De plus, après avoir fait le tour de la question avec les responsables de nos équipes de jeunes, il s’est avéré que la plupart de nos U19 sont des premières années, il ne semblait donc pas opportun de les faire monter. On préfère donc mettre un terme à ce projet."