D2 ACFF: La RUTB n’a pas droit à l’erreur à Binche

Battus le week-end dernier à Warnant, les hommes de Mohamed Boumidi n’ont clairement plus le droit à l’erreur ce samedi (18 h) du côté de Binche, s’ils espèrent encore intégrer le top 5. Mais face à des Binchois qui restent sur un impressionnant 14/18 et une dernière victoire décrochée sur le fil la semaine passée du côté de Rebecq, les choses ne s’annoncent pas si facile pour les Blanc et Or. "Si la semaine passée nous aurions pu revendiquer un point, ici face à un concurrent direct, seuls les trois points seront envisageables. Binche reste sur une dynamique plus que positive, ce qui n’est pas vraiment notre cas. Il y a pour le moment un écart de dynamique, et Binche abordera certainement la rencontre avec une pleine confiance. Nous avions été battus à l’aller 0-1 chez nous lors du premier match de la saison. Nous sommes deux équipes qui se connaissent bien, ça va être un beau match, mais ce n’est pas le plus important, seule une victoire comptera pour nous, on n’a plus d’autres choix à ce stade-ci de la compétition et vu notre situation", Prévient Mohamed Bouhmidi.