Transferts en P2B: Loïc Brichart et Christo Kourtidis à Ophain, Sasha Barideau à Saintes

La RUS Ophain annonce deux nouvelles arrivées. Il s’agit de Loïc Brichart, défenseur central, qui est cette saison le capitaine de Genappe en P1. "Il a une mentalité exemplaire et un style de jeu qui me correspond très bien", apprécie déjà Romuald Lecocq, le coach d’Ophain qui a été son coéquipier par le passé. L’autre arrivée est celle de Christo Kourtidis, un joueur à vocation défensive qui portait la vareuse de Wezembeek, saint-Josse et du Stade Everois ces dernières saisons.