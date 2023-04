TDW1: Les Castors ne sont pas plongés dans le doute mais doivent réagir face à Waregem

Malgré un non-match ce mercredi à Waregem et une victoire de 11 points dans la douleur, l’ambiance est décontractée ce jeudi à l’entraînement. Les 100 points de Devos à Liège ainsi que les anniversaires de la joueuse Fogg et du coach Dusart sont fêtés avec un petit gâteau. Les sourires illuminent les visages. Le sérieux de l’entraîneur prend toutefois rapidement le dessus. D’ordinaire, les joueuses ont systématiquement congé après une rencontre. "Ici, j’ai donné entraînement normal et je peux même vous dire qu’elles ont plus transpiré qu’à Waregem", observe le mentor nordiste. Il a senti la catastrophe venir à grand pas. "J’ai vu à l’échauffement qu’elles n’y étaient pas. Après, c’est le même départ que face à Boom il y a quinze jours: on ne marque rien et on est mené 9-0. Puis, le public local donne de la voix et les Flandriennes y croient. On s’énerve sur nous, sur les arbitres et on donne confiance à l’adversaire. On n’a jamais démarré ce match par le bon bout. Peut-être a-t-on cru que parce qu’on s’était imposé facilement en championnat avec 104 et 98 points marqués, on ferait de même ? Je peux accepter de la décompression, mais à partir du moment où on a 30 points d’avance au marquoir. Ce match, c’est un avertissement sans frais. On est plus fort que Waregem mais on a reçu une leçon en matière d’intensité et d’enthousiasme."