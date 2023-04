TDW1: Braine qualifié pour les demi-finales des play-off

Il n’y a pas eu photo dans la seconde manche des play-off. Braine a livré une prestation sérieuse sur son terrain face à Waregem, contrairement à la première manche en demi-teinte de mercredi soir (62-73). Les filles de Frédéric Dusart ont su réagir devant leur public et n’ont jamais douté. Elles menaient déjà 23-15 après dix minutes et 49-25 à la mi-temps. Preuve d’un collectif bien huilé du côté brainois, six joueuses ont dépassé la barre des 10 unités inscrites. Une fois de plus, les Brainoises ont démontré que quand elles sont au pied du mur, elles ont les capacités pour réagir et bien réagir. De bon augure pour la suite.