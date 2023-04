R2 Messieurs: Genappe accueille Ensival ce vendredi dans une fin de saison en roue libre

Quand on le questionne sur la difficulté de gérer un groupe qui n'a plus rien à jouer, le coach loue la mentalité de ses joueurs. "Le groupe est exemplaire, joue pour l'amour du basket et tout le monde motive les uns et les autres afin de bien finir les choses. Moi je viens plutôt en mode gestion et pour donner le ton général sans devoir les pousser. Ils se mettent des objectifs à chaque quart-temps et Ignace Ngabo donne le ton. C'est très plaisant, le groupe est chouette et mérite de bien finir son championnat.