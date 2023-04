Quarts temps: 10-20, 16-18, 12-21,13-17

ANDENNE: Chaufouraux 7, Dorval 2, Beaujean R. 8, Grégoire 3, Beaujean T. 10, Mercier 2, Delva 11, Kisenga 4, Kusunguludi 4.

WATERLOO: Schick 5, A. D’Hose 30, Vlaeminck 4, Vancampenhout 7, Delbrassine 8, Kabangu 3n Carême 3, Busselen 19.

Andenne prend le début de partie à son compte. Mais Waterloo, sans Maxime Maeter et Romain D’Hose, s’envole, sous l’impulsion de son frère Adrien D’Hose et Tom Busselen (10-20). Les Waterlootois prennent très vite un écart en début de second quart (+13 et 10-23). Andenne s’applique en défense et se montre plus efficace en attaque pour échouer à 26-38 à la pause.

À la reprise, Waterloo peine à redémarrer. Les hommes de Jacques Stas reviennent à 35-43. mais les contre-attaques d’Adrien D’Hose font mal et deux tirs primés d’Arnaud Vancampenhout permettent de refaire l’écart.

Quelques accélérations, et un shoot derrière l’arc sur le buzzer de Thibault Carême viennent clôturer le troisième quart (38-59). Waterloo a fait le job et signe un succès qui le rapproche un peu plus des play-off. "C’est une très belle victoire collective au terme d’un match très appliqué. Je salue les 30 points d’Adrien D’Hose qui a livré une grosse prestation individuelle des deux côtés du terrain, a commenté Sébastien Dufour, le coach de Waterloo. Jouer un match en semaine n’est jamais évident mais mes joueurs ont fait preuve de consistance en défense tout au long du match. Il nous reste maintenant 4 finales avant, on l’espère, de jouer les play-off officiels."

Grâce à ce succès, Waterloo dépasse Ciney au classement et prend pied sur la troisième marche du podium. Ciney qui sera le prochain adversaire des Waterlootois, le samedi 15 avril à 18 h 45 au hall du Chenois. Si ce match sera certainement déterminant, la suite, avec la visite du champion de la phase classique (ABC Waremme) le mercredi 19 avril à 21 h, aura tout d’une finale avant la lettre.

Dans la foulée, Waterloo ne sera pas épargné et devra se farcir un périlleux déplacement à Cointe, l’actuel second du classement. Ensuite, Pour clôturer leur championnat, les Waterlootois accueilleront Esneux St Louis United, le samedi 29 avril à 21h au hall des sports du Chenois. En quatre matches, Waterloo jouera sa saison.