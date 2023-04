Provinciale 1A: Invaincue, l'équipe B de Waterloo montera en série régionale

Vainqueur 4-12 lors de la première journée de championnat, l’équipe de Piranha Waterloo B avait réalisé le plus gros score, ce qui l’installait déjà en tête. Les Waterlootois n’ont jamais quitté cette première place. Ils restent une journée de championnat mais l’équipe est assurée depuis plusieurs semaines du titre de la première provinciale série A. "Nous pouvions aligner quatre B6 dans l’équipe mais on jouait le plus souvent avec deux B6 et deux C0. Nous avons six joueurs de base dans l’équipe. Nous avons fait descendre un B6 au besoin", indique Michaël De Leener, capitaine de l’équipe.