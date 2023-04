Promotion A Dames: Rixensart garde son sort en main pour se sauver

Rixensart compte un point de moins que Chaumont et trois points de moins qu’Ixelles et Pays des Collines. "Nous gardons notre sort en main. Il reste trois rencontres. Nous devons encore jouer contre Ixelles et à Chaumont. Nous aurons aussi une rencontre à domicile contre Soignies ce samedi 8 avril. Nous allons jouer notre saison sur ces trois rencontres à notre portée. Si l’on excepte les trois premières équipes, tout le monde peut battre tout le monde."

L’équipe a retrouvé ses forces vives si l’on excepte la blessure de la centrale Lisa Champagne, absente pour le dernier match samedi dernier face à Saint-Ghislain, troisième (défaite 0-3). "N ous n’avions pas de solution alternative au centre. Pour éviter cela, nous devons faire monter des jeunes à cette position."