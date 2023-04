Malgré le peu d’aide en Wallonie, la petite structure de Maxime Dony, le G-Skin-Scott MTB Team, avance

L'air de rien, le programme de marathons VTT sur une saison est impressionnant. "Quand on regarde le calendrier, c'est tentant toutes ces courses, on a envie de toutes les faire mais il faut faire des choix. Pour ma part, je regarde à maintenir mon ranking UCI sachant que l'an dernier, avec quelques péripéties, je suis passé de 50 à 305e mondial. J'ai donc prévu une course UCI par mois. Là, je reviens de Croatie mais cela a été encore un week-end spécial. À la base, l'épreuve est UCI, sauf qu’ils ont mal communiqué pour cette édition, qui était en fait le championnat national. Les points UCI ne vont qu'aux... Croates. 0 motivation du coup. Mais impossible d'annuler et me faire rembourser. Le pire ? Le parcours était plat et rapide, une course de 2h15, loin des formats marathons habituels."

Un team qui se développe et avance… malgré les difficultés et le manque d’aide

Mais d'autres sources de satisfactions existent pour notre interlocuteur, dont l'équipe, qui évolue. "Oui, avec l'équipe G-Skin - Scott MTB Team, cela se passe bien. Deux pilotes nous ont rejoints. Il y a Simon Grégoire, avec qui j'ai disputé deux courses par étapes victorieuses. D'une part au Portugal et ensuite à La Roche. C'est plaisant de faire une course en duo vraiment en équipe. Surtout que là, Sébastien (Carabin) est plus axé X-Terra. Simon a un très gros potentiel, il a 24 ans, aucun entraîneur, c'est incroyable comme il est impressionnant. C'est chouette, cela nous tire vers le haut. L’autre pilote qui nous a rejoints, c’est ma compagne Alyssa Lurquin qui s'est tournée avec succès vers le VTT, terminant seconde l'an dernier au championnat national de marathon. Elle a eu des petits soucis de santé et débutera plus tard sa saison."

La saison 2023 s'annonce donc bien. "Oui, même si en Wallonie ce n'est pas du tout évident de faire quelque chose au niveau d'une équipe VTT. Cela fait donc plaisir de parvenir à avancer bien qu’il soit compliqué d'avoir des aides... Mais on est ravi avec notre petite structure en petit comité."