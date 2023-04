Ligue A: Une victoire à deux points suffira à Guibertin pour terminer en tête du mini-championnat

Guibertin sera assuré de poursuivre la saison s’il ne termine pas à la neuvième place. Pour ce faire, les Brabançons doivent laisser soit Achel, soit Waremme derrière deux. Ils comptent actuellement six points, un point de plus que Waremme et deux de plus qu’Achel, qui a disputé une rencontre de moins. "Pour être encore dans le coup, nous devons nous imposer, même par deux points, face à Achel. Cela nous donnerait trois points de plus que nous deux adversaires qui doivent encore se rencontrer pour le dernier match du mini-championnat. Si nous perdons ce soir, nous serons alors tributaires du résultat du match entre Achel et Waremme."

Si les Guibertins gagnent par trois points, ils seront assurés de terminer en tête du mini-championnat à trois. Wannes Rosiers est confiant. "D ommage que nous n’ayons pas gagné à Waremme. Nous aurions été tranquilles, mais nous avons eu trop de hauts et de bas. Ce qui me rassure, c’est que nous n’avons jamais répété deux fois des prestations en dents de scie. J’ai confiance en l’équipe pour la rencontre de ce soir".

Les Brabançons n’ont toutefois jamais brillé en semaine, ils ont perdu leurs trois rencontres disputées un mercredi. "Là, c’est un vendredi, veille du week-end mais le match se joue après une journée de travail pour les joueurs."

Guillaume Dussart a joué le week-end dernier à toutes les positions. "Il ne saute pas encore comme avant mais il est positif qu’il ait presté au filet".