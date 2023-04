Les Chastroises accueillent Tirlemont ce samedi après-midi

Trois matches en sept jours, c’est ce qui attend les Chastroises cette semaine. Ce samedi (17 h) face à Tienen puis mercredi à Mons, et samedi prochain contre Westerlo. "On a été battu par ces trois formations au premier tour mais on ne lâchera rien et si on peut prendre nos premiers points, on le fera volontiers car ça ferait du bien à tout le monde, souligne le coach, Michaël Verstraelen. On reste positif car le groupe est serein et a encore envie mais ce sera surtout compliqué au niveau de l’effectif. Il y aura beaucoup de mouvements puisque certaines filles ne seront pas là le week-end prochain et d’autres seront absentes mercredi tandis que nous serons treize ce samedi."