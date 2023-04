Le week-end de Pâques entre les perches

La formation de Genappe a intégré Arnaud Corbisier comme sixième homme, en remplacement de Manu Scaillet. Maxence Dupont est arrivé comme pivot. Le jeune Nicolas Dumont a quitté les Brabançons. Genappe jouera à deux reprises contre Acoz (nationale 1) ce week-end, ce dimanche 10 avril (15 h) à Genappe, le lendemain à Acoz.

Changement de série en promotion

En promotion, c’est l’année du changement. Les clubs du Brabant wallon étaient jusqu’à la saison dernière versés dans une série namuroise. Ce n’est plus le cas. Le changement de série, avec l’incorporation des équipes néerlandophones (Baasrode, Kastel), hennuyères (Bassilly, Montignies-lez-Lens,…) a créé un choc au sein des Brabançons, surtout du côté du centre géographique de la Belgique, à Nil-Saint-Vincent, où Jonathan Simon et Michaël Denis ont renoncé à s’aligner vu les déplacements. Le club a acquis les services de Florian Dhondt. Il effectue son retour sous les couleurs niloises, tout comme Lorenzo Berthels qui a passé une saison à Tangissart. Samuel Dhondt défendra également les chances de Nil-Saint-Vincent aux côtés de Benoît Marchal et Kevin Duquenne. L’équipe sera sur la brèche ce dimanche 9 avril (15 h) face à Meux. Le lundi de Pâques, les Nilois se rendront à Genappe où l’on a misé sur la stabilité.

L’équipe de Genappe est montée de régionale 1 avec le même effectif. La formation de Genappe accueillera Tangissart ce samedi à 14 h. Du côté de Tangissart, on accueille plusieurs nouveaux: Fabien Gilboux, David Mine et Adrien Fauchet. Les Stéphanois sont toujours à la recherche d’un joueur suite à l’annonce d’Olivier Lemoine de ne pas jouer cette saison. Ils n’ont qu’une rencontre au programme du week-end.