Le prix du transpondeur discuté au Parlement

Ainsi, pour les cyclistes réguliers, le prix est de 50 € l’année et, pour les coureurs occasionnels, une location de 10 € est prévue. Encadrant au MTB Team Spirit, Clément Pinget pointe de nombreux soucis. "Je pense qu’ajouter un service payant est superflu, dans un sport qui souffre déjà beaucoup chez les jeunes. En plus, sur le site de la société qui vend les transpondeurs, il y a des formules au rabais qui propose l’abonnement à 125 € pour 5 ans. Mais on n’a pas plus d’informations ou une communication de la fédération qui va expliquer le tout. Quelle est la garantie que dans trois ans ce soit encore le même système qui sera de mise ?"

Le Député a prévu une série de questions à poser à la ministre des Sports afin d’avoir son avis sur l’instauration de ce transpondeur auprès des jeunes cyclistes, et la possibilité éventuelle pour la FCWB d’annuler l’obligation pour ces jeunes de porter un transpondeur lors des courses organisées par la fédération, ou de ne l’instaurer que pour les jeunes plus âgés tels que de U12 à U15. "Il faut réveiller les décideurs francophones du cyclisme pour favoriser de nouvelles vocations dans le milieu."

Valérie Glatigny a rappelé que "les frais fixes d’une licence sont de 12 euros. Le reste couvre les assurances et autres frais. Pour le système informatique, la FCWB rejoint ce que l’on trouve ailleurs, en Flandre ou à l’étranger, voire dans d’autres sports comme le jogging. Cela permet de sortir d’un système obsolète. Cela offre une véritable plus value. Pour le coût, cela revient à la FCWB de voir si cela pose des soucis pour certains et de voir comment y remédier."

À noter qu’entre-temps, la fédération a fait marche arrière pour les moins de 12 ans car le système n’est finalement pas en place en Flandre.