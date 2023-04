Le club de tennis de table de La Hulpe-Rixensart n'a jamais connu la descente

L’équipe première devrait être reconduite la saison prochaine. Le club a aligné, en plus de Jean-Marc Vanderbeck (B4) et Cédric Dewit (B4), Sébastien Pêcheur (B6), Damien Lanotte (B6), Bernard De Neyer (B6), Jean-Luc Rochet (C0), Stéphane Exbrayat (C0), Pierre-Olivier Collard (C0), Nicolas Gresse (C0) et Bernard Marie (C2).

Toutes les équipes ont assuré leur maintien cette saison. Mieux, une équipe de vétérans pourrait monter de Division 4 en Division 3. Le club fusionné n’a jamais connu la descente avec une équipe. "Je m’occupe des sélections depuis douze ou treize ans. J’ai débuté avant la fusion, à Rixensart. Jamais une équipe du club n’est descendue durant cette période. Ce record, je le dois avant tout aux joueurs ", indique Baudouin Loos, sélectionneur du club.

Le club a organisé le 26 mars dernier son critérium C annuel. Il était pour la première fois organisé à La Hulpe, dans l’une des deux implantations du club. "Le critérium a toujours été organisé sur deux triplettes à Rixensart, la troisième étant occupée par le badminton. La saison dernière, il avait dégagé un bénéfice de 200 €. Nous avons décidé cette année de l’organiser à La Hulpe où nous disposons de l’entièreté de la salle. Nous avons pu monter un petit bar permettant de vendre des boissons et de quoi s’alimenter", reprend Nicolas Gresse.

Pas moins de 167 pongistes, soit cinquante de plus que l’année dernière, ont participé à l’épreuve réservée aux joueurs jusqu’au classement C. "Le succès est dû à l’organisation de poules de six joueurs et une qualification pour le tour final pour les quatre premiers. Les joueurs étaient ainsi assurés de disputer cinq rencontres minimum", précise encore Nicolas Gresse.