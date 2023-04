"Le jour de congé que constitue le lundi de Pâques est une bonne occasion de faire un peu de sport après un repas copieux. Alors pourquoi ne pas profiter du Trail des clochers pour faire d’une pierre deux coups: allier sport et découverte de la magnifique région de Grez-Doiceau", explique Géraud de Streel.

C’est ce que propose le club grézien pour la seconde année consécutive. Une course conviviale qui a pour but d’emmener les coureurs à la découverte de la région de Grez-Doiceau en passant de clochers en clochers. Une belle occasion de (re)-découvrir le patrimoine local.

"L’aspect"local"est d’ailleurs bien mis à l’honneur lors de cet événement puisque l’organisation s’associe à des acteurs économiques et des producteurs locaux pour faire découvrir des commerces et produits Gréziens."

Concrètement, la course partira du hall omnisports de Grez-Doiceau et proposera trois distances. Une longue distance de 30 km, une distance intermédiaire de 16 km et une distance plus abordable de 8 km. Cette dernière est également ouverte aux marcheurs.

Tous les amoureux d’activités et de grands espaces sont donc les bienvenus. Les informations pratiques sont disponibles sur le site runningrez.be. En l’absence de manche du Challenge du Brabant wallon, il s’agit d’une bonne alternative pour garder le rythme.