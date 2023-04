Finale de la Coupe du Brabant féminine: Jodoigne doit croire en ses chances face à l’Union

L’ancien coach de Chastre a connu trois défaites contre les Unionistes dont celle en demi-finale. "On a concédé nos seules défaites contre elles. On avait dominé la première mi-temps au retour (défaite 1-2) mais manqué d’efficacité et on est tombé sur un adversaire réaliste qui avait aussi mis trois buts sur ses trois occasions en Coupe (1-3). Elles pratiquent un jeu direct et sont très fortes devant avec Deswaef mais surtout Depature qui explose car elle est encore plus efficace qu’à Ohain. Il y a aussi beaucoup d’expérience car pas mal de filles ont évolué en nationale. Après, leur jeu est un peu stéréotypé et Jodoigne devra les empêcher de distiller ces longs ballons à la source."

"Jodoigne ? Ça bouge en équipe et c’est solidaire mais c’est aussi un peu trop statique par moments"

Le White avait gagné à Jodoigne (1-4) avant de concéder le nul au retour (2-2). "On a dominé pendant une heure puis elles ont égalisé en fin de match, ce qui leur a redonné confiance car elles ont alors enchaîné les victoires. Quand elle est dedans mentalement, cette équipe de Jodoigne en impose physiquement. Ça bouge en équipe et c’est solidaire mais d’un autre côté, c’est aussi un peu trop statique par moments et la force de l’Union peut mettre à mal ce point faible."

L’Union part logiquement avec les faveurs du pronostic "mais si les Jodoignoises se présentent avec un état d’esprit conquérant et qu’elles parviennent à annihiler les offensives adverses, il y a peut-être moyen qu’elles l’emportent."