Arnaud Dooms, des parquets de basket au bitume des courses à pied avec l’adrénaline en plein cœur

Jusqu’au Covid, le truc d’Arnaud c’était le basket. "Je me rappelle que la saison s’arrête quand elle doit démarrer en septembre. Je me suis demandé comment j’allais tenir la forme. Avec mon activité de kiné, je croise énormément de patients qui évoluent à un haut niveau physique, des pros ou des gars de D2. Les piscines étaient à moitié ouvertes, courir on pouvait faire… J’ai commencé à me prendre au jeu et à allonger la foulée."

Entre sa vie privée et sa vie professionnelle bien chargée (il va ouvrir, en compagnie d’un médecin traitant, un centre médical plus grand à Braine-l’Alleud durant les grandes vacances), Arnaud est conscient qu’il ne pourra plus cumuler sport d’endurance et basketball: "Je vais rester affilié à Braine-le-Château mais je suis sûr à 95% que je ne pourrai plus y jouer la saison prochaine."

"Une décision prise à demi-contrecœur"

Comme son équipe (actuelle 2 mais qui devrait descendre aux alentours de la 5-6 place quand tous les matchs d’alignements auront été disputés), Arnaud a réalisé une superbe saison en P1. Rappelons que BLC était promu de P2. Il termine donc sur une belle note. "C’est une décision difficile à prendre et je la prends, si je puis dire, à demi-contrecœur. On a connu au BBC une saison excessivement riche au plan sportif et au plan humain. Au début, on ne savait pas trop où se positionner."

L’équipe a pu se reposer sur une épine dorsale emmenée par le trio Dooms – Neskens – Wilmus. "Nicolas Neskens est un sacré personnage et Olivier Wilmus, c’est un patron sur le terrain et un ambianceur en dehors. Ils sont venus avec leur expérience. Mais le groupe dans son entièreté a fait un travail énorme, on a signé 14 victoires! On n’a jamais été préoccupé par des soucis de maintien en P1. Un grand coup de chapeau au coach Stevens qui a su gérer les caractères et propager la bonne ambiance. Et puis, ce ne sont pas toujours les mêmes qui se sont mis en avant. Face à Uccle Europe, c’est Mathias Ghyselings qui met le panier au buzzer. Notre force cette saison, c’est qu’on formait vraiment une bande de copains."

Si Arnaud a des potes solidaires au basket, il a aussi et surtout une copine compréhensive et aimante dans la vie : "Franchement, je la remercie et je la salue pour son soutien. J’ai des horaires inhabituels. Quand je me lève tôt en vue de compétitions, ma compagne est présente et m’aide beaucoup au niveau de la logistique. C’est très important à mes yeux."