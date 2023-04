P3B: Gary Illegems aura vécu "des moments inoubliables à Genappe"

Après un dernier bilan de 4 points sur 27, Genappe B a terminé son championnat par un succès, ce qui ne lui été plus arrivé depuis le 15 janvier. "L’objectif était de terminer sur une victoire et c’est chose faite, sourit l’entraîneur, Gary Illegems. Les joueurs m’avaient taquiné pendant la semaine pour que je joue le dernier quart d’heure si on menait, et j’ai même failli marquer ! On a passé un chouette moment et cette belle ambiance résume bien notre saison malgré un parcours en dents de scie."