En octobre dernier, lors du Brussels Airport Marathon, un semi-marathon et un 10 km étaient également proposés aux amateurs. "Delhaize faisant partie des organisateurs de l’événement, l’occasion était belle de composer une équipe avec le personnel de notre magasin à Incourt, explique le gérant Jérôme Debus. Etant moi-même amateur de course, avec Anaïs De Wulf, on a mobilisé les troupes et nous étions une dizaine à rejoindre Bruxelles. Tout le monde y a pris goût et s’est promis de remettre ça à la prochaine occasion."

Pari tenu puisque les Incourtois se sont retrouvés le week-end dernier au marathon et semi-marathon de Namur où ils ont couru le 10 km. "Au départ, il n’y avait qu’un marathon et semi-marathon, ce qui était de trop. Mais quand ils ont rajouté la distance de 10 km six semaines avant la course, on s’est dit qu’on allait le faire, ajoute Nathalie Vaneberg. Jérôme a aussi proposé à nos étudiants de se joindre à nous et nous étions finalement quatorze à prendre le départ. On s’est entraîné quelques fois après le travail en fonction de nos horaires et ce qui est très chouette, c’est que certains qui n’avaient jamais couru avant ça s’y sont mis et ils se sont pris au jeu, motivés par leurs collègues."

Résultats: ils étaient 14 à porter les couleurs de l’AD Delhaize d’Incourt sur la ligne de départ et 14 à l’arrivée. "On participe en groupe mais on court seul, chacun à son rythme, en encourageant les autres quand on se croise, précise Jérôme Deblus. Puis on s’attend tous après avoir passé la ligne d’arrivée."

Et tous en moins d’1 h 17 s’il vous plaît, le sentiment du devoir accompli. "Cette solidarité, cette entente entre nous et cette cohésion font partie des valeurs que l’on prône au magasin. On s’entend tous très bien, on fait aussi des activités en dehors du boulot, mais ce genre d’exploit sportif renforce encore plus l’esprit d’équipe", ajoute Nathalie Vaneberg.

Prochaine étape: les 20 km de Bruxelles. "20 km, c’est beaucoup. Malheureusement, c’est une distance unique mais il reste 6 à 7 semaines au groupe pour s’entraîner", insiste Jérôme Debus qui espère emmener une belle délégation incourtoise le 28 mai prochain à Bruxelles.