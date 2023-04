Le rush final incroyable des U14 d'Ittre, champions en régionaux

Le 22 octobre 2022, Ittre comptait trois points de retard sur Olympic Anderlecht et l’a rejoint à la première place le 10 décembre en le battant 3-0 lors du match retour. Les deux formations n’ont plus rien perdu par la suite. "Notre concurrent a dominé tout le championnat et à trois matches de la fin, nous avions une différence de buts de -12. Mais, on était vraiment bien dedans et on a enchaîné en battant l’ES Braine 10-0, Clabecq 0-2 et l’Union SG 10-0."

Seulement quatre défaites en… quatre ans

Après la demi-finale de Coupe perdue en grande partie à cause du stress contre Perwez (2-0), il y a trois semaines, Ittre a décroché le titre à la différence de buts (+7). Une fierté pour Cédric Hulsmans, coach au club depuis sept saisons. " J’ai commencé en U15 puis enchaîné en U17 avant de débuter avec mon équipe actuelle en U11. À l’époque, on n’a perdu que deux matches avant l’arrêt Covid, on était invaincu en U12 au moment du deuxième arrêt Covid, et on n’a concédé qu’un nul sur toute la saison en U13. Du coup, je n’ai perdu que quatre matches en quatre ans avec eux ! L’ambiance est aussi chouette qu’en équipe première sauf qu’on ne boit pas de bière (rires) , ça se passe super bien avec les parents et mon délégué Benoit Henry est très impliqué."

La saison prochaine ? "On peut viser le milieu de tableau en U15 provinciaux avec quelques renforts car j’ai une belle équipe et le niveau est là."