Le Chastrois Bruno Slegers s'impose au triathlon de Setubal (Portugal) pour sa course de reprise

Entraînement au SC Rixensart

Il a demandé et obtenu de partir avec les élites, soit avec les meilleurs. Ceux-ci prennent le départ avant le gros du peloton. Il a réussi une bonne natation. "J e me suis entraîné l’hiver avec les nageurs masters du Swimming Club de Rixensart. C’était tard, de 21h à 22h15. J’ai parfois râlé mais rien de tel qu’un entraînement avec des nageurs de club. Cela m’a permis de progresser. Je l’ai observé dès cette première course." Il est d’ailleurs sorti de l’eau vers la 10e position.

Le vélo n’est pas sa spécialité. "Je panique en descente et je freine. À Setubal, il y avait pas mal de dénivelé."

Tactiquement, le Brabançon wallon a progressé. "J’ai appris à ne plus me retrouver seul à vélo. Il ne sert à rien de s’époumoner, vouloir lâcher les autres et avancer seul. Même si le drafting est interdit, c’est beaucoup moins fatigant de suivre un adversaire à une vingtaine de mètres. À la sortie de la course de 90 km à vélo, nous étions un groupe de quatre de ma catégorie, 18-24 ans. Un concurrent était devant nous."

Championnat du monde le 7 mai

La course à pied est le point fort de Bruno Slegers. Il a réussi le neuvième temps en course à pied en courant les 21 km en 1h19'53''. "Je suis passé en tête au treizième kilomètre. J’ai terminé premier de ma catégorie et quinzième du général", se réjouit le triathèle chastrois.

Le voici prêt pour affronter le championnat du monde à Ibiza, le 7 mai prochain. "Ce sera plus costaud. Le champion olympique sera présent ainsi que le champion du monde des 20-24 ans sur 70.3. Cette course se déroule sur un trois quarts marathon, soit 3 km de natation, 110 km de vélo et 30 km à pied. C’est un format qui me convient mieux."