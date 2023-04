Deux espoirs signent à la Castors Braine Académie

La Castors Braine Académie a officialisé la venue de deux renforts pour 2023-24. Ingrid Dedoyart (1,80m, poste 3-4, 18 ans en mai) a été formée à Liège Panthers, était au Centre de Formation de l’AWBB et a passé la dernière saison en France, à l’Académie de Tony Parker à Lyon et en U18 nationaux au COB Calais. Elle revient en Belgique pour démarrer des études universitaires. "C’est un profil qu’on cherchait. Ingrid ne possède pas une taille démesurée, elle a une bonne taille, est polyvalente et surtout c’est une athlète qui a l’habitude de 5 à 7 entraînements hebdomadaires", résume le coach Laurent François.