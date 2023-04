Tanguy Lambillon quittera en fin de saison la présidence de Lasne-Ohain

Président, pourquoi une telle décision ?

Le club a besoin de passer un cap et je ne suis plus la personne qu’il faut pour le faire. Pas que je n’en ai pas envie mais le temps me manque. Je suis un tiers du temps à l’étranger, j’ai ma société de nettoyage en entreprises qui emploie 150 personnes à faire tourner, le foot et ma vie familiale. Hors le club a besoin de quelqu’un qui a du temps à lui consacrer.

Vous êtes arrivé au club il y a une vingtaine d’années. Que de chemin parcouru depuis lors…

Je suis arrivé au RCS Ohain avec mon fils Pierre. Je suis devenu son entraîneur avec Serge Takacs puis j’ai entraîné d’autres catégories. Alain Theys présidait le club et c’était l’époque des Geurs, Paqui, Loriaux,… Un jour, Bernard Paqui m’a proposé de rejoindre le comité pour y parler des jeunes. Six mois après, Alain Theys arrêtait et on m’a élu président.

C’était en juin 2013, avant la fusion.

La fusion entre le RCS Ohain et le FC Lasne pour en faire la RULO remonte à 2015. Mais avant ça, il y a eu le synthétique puis il y a eu les nouvelles installations et le club n’a cessé de grandir.

Pour l’anecdote, la dernière descente du club remonte à la saison ou vous avez repris la présidence.

La P4 était championne mais la P2 descendant en P3, la P4 n’a pas pu monter. Nous sommes repartis en P3 avec Christophe Collaerts comme entraîneur. Il venait d’être champion en U17 interprovinciaux et pour moi qui voulait mettre en place un projet basé sur les jeunes, c’était la toute bonne opportunité. Quelques années plus tard, Gilles Stephany est devenu le coach de la deuxième équipe première dans le même état d’esprit, la même philosophie. Et je me porte garant qu’elle ne changera pas après mon départ.

"Je me porte garant que la philosophie du club, axée sur ses jeunes, ne changera pas après mon départ"

Car vous ne quitterez pas le club.

Je vais rester dans la cellule sportive, mais sans doute plus comme comitard. J’accompagnerai aussi mon successeur s’il en a besoin.

Quel serait votre successeur idéal ?

Un gars du club, un gestionnaire, quelqu’un qui aime le foot, qui a du temps et qui est prêt à accompagner et renforcer l’équipe qui est en place. Et je peux dire que l’on possède une superbe équipe dirigeante qui gère à merveille un club qui a bien évolué ces dernières années. Nous en étions à 200 jeunes quand j’ai repris la présidence il y a dix ans. Nous en avons plus de 500 aujourd’hui. La structure n’a plus rien à voir avec celle de l’époque. Je ne cache pas avoir eu peur au début quand Émile Leblois nous a quittés six mois après que j’ai pris la présidence. J’ai senti le vent passer tant Émile était important au club. Mais aujourd’hui, je peux dire que Lasne-Ohain est sur de bons rails, tant au niveau de son organisation que de ses résultats, chez les hommes comme chez les filles et chez les jeunes.

La preuve dans les chiffres avec la RULO qui termine une saison remarquable.

Nos U15 provinciaux sont champions et montent en IP, nos U19 et la réserve pont aussi décroché le titre alors que nos U 17 provinciaux sont vice-champions. Et on peut ajouter le Brussels LTC, la D1 Abssa qui joue chez nous, avec pas mal d’anciens joueurs, et qui est aussi championne.

Tanguy Lambillon est-il un président heureux ?

Surtout un président fier du travail accompli par tout un club. En devant président, mon premier projet était de réussir la fusion puis d’amener nos jeunes vers nos équipes premières, tant chez les hommes que chez les filles. C’est le cas et la boucle est bouclée. Le club a le vent dans le dos et a maintenant besoin d’un nouveau souffle. C’est le bon moment pour passer le relais, le moment de relancer de nouveaux projets avec de nouvelles énergies.

Vous quitterez la présidence en fin de saison. Une montée de votre P1 en nationale ne serait-elle pas le plus beau des cadeaux ?

Certainement, mais en sachant bien que le club n’a de viabilité qu’avec ses jeunes. Si on monte en nationale, c’est à la seule condition que nos jeunes soient prêts à le faire. S’ils ne sont pas prêts, nous sommes aussi bien en P1.