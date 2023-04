R1 Messieurs: Waterloo veut prendre sa revanche contre Andenne

Pour Waterloo, le moment est venu de reprendre les choses en mains en championnat, après une quinzaine de repos qui a permis de bien savourer la victoire en Coupe AWBB. Les hommes de Sébastien Dufour sont actuellement bien installés à la quatrième place du classement derrière Ciney. La mise à jour de leur calendrier devait leur permettre de coiffer les Cinaciens et de réintégrer le top 3 et d’assurer un peu mieux leur place pour les play-off.

Mais la tâche ne sera cependant pas facile car Andenne, c’est quand même le top 5 des meilleures défenses du championnat. D’autant plus que Maxime Maeter et Romain D’Hose, blessés, ont loupé les entraînements de la semaine. "J’espère pouvoir les récupérer pour le match de ce soir. J’ai cependant des gros doutes concernant Romain. Maxime, lui, sera d’office présent, reste à voir s’il pourra jouer, explique le coach de Waterloo Sébastien Dufour. Nous avons pu savourer notre succès en finale de Coupe AWBB. Cela a fait du bien à tout le monde et donné un solide boost de confiance à tout le monde. Il faudra voir comment nous aurons digéré cette longue pause."

Pendant 15 jours, les Waterlootois ont pu déconnecter du basket et postposer ce retour aux affaires contre Andenne. Cette fois, ça y est, le match est programmé ce jeudi soir. "Un match en semaine, cela ressemble au match piège parfait. En plus, en déplacement, contre une équipe qui nous a battus chez nous (80-83) pour ce qui fut notre première défaite de la saison. Nous ne l’avons pas oublié. Nous voulons donc absolument revenir avec la victoire d’Andenne pour montrer que nous savons mieux jouer au basket que ce que nous avions montré au match aller. Dans notre objectif de nous qualifier pour les play-off et de finir dans le top 4, la victoire est plus que nécessaire. D’ailleurs, nous devons au minimum gagner trois matches sur les cinq qu’il nous reste pour être dans le top 4. À nous de faire ce qu’il faut pour cela."